Мойщик стал самой популярной профессией у молодежи Кубани
В Краснодарском крае мойщик возглавил топ профессий по спросу у молодежи. В третьем квартале 2026 года число новых резюме от соискателей 18–24 лет в этой сфере выросло в 2,3 раза (+130%) к аналогичному периоду прошлого года. Средние зарплатные ожидания молодых соискателей составили 60 тыс. руб. в месяц (+20% за год), сообщили «Ъ-Кубань» аналитики «Авито Работы».
На втором месте по популярности у молодых соискателей в регионе — дизайнеры: рост на 89% год к году. Их средние зарплатные ожидания достигли 50 тыс. руб. в месяц — на уровне третьего квартала прошлого года. Третью строчку заняли упаковщики: число резюме молодых кандидатов выросло на 86%, средние ожидания — 70 тыс. руб. в месяц (+17% за год).
Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов отметил, что при выборе профессии молодые специалисты прежде всего ориентируются на личные интересы — этот фактор указали 60% работающей молодежи. Для 44% важна востребованность на рынке труда. По его словам, работодателям важно не только предлагать интересные задачи, но и показывать перспективы: возможности профессионального роста, освоения новых навыков, участия в сложных проектах и развития внутри команды.