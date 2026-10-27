Мойщик стал самой популярной профессией у молодежи Кубани

На втором месте по популярности у молодых соискателей в регионе — дизайнеры: рост на 89% год к году. Их средние зарплатные ожидания достигли 50 тыс. руб. в месяц — на уровне третьего квартала прошлого года. Третью строчку заняли упаковщики: число резюме молодых кандидатов выросло на 86%, средние ожидания — 70 тыс. руб. в месяц (+17% за год).