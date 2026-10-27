Рынок систем хранения данных объектного типа достиг 10 млрд рублей
Объем рынка систем хранения данных (СХД) с объектным типом хранения увеличился более чем в три раза и составил порядка 10 млрд руб. за первое полугодие 2026 года. В первом полугодии 2025 года рынок таких систем составил 3 млрд руб. Такими данными с “Ъ” поделился представитель Yadro (входит в ИКС «Холдинг»).
СХД с объектным типом доступа — это тип хранения, при котором данные можно сохранять в сжатых объектах. Такой тип используется для экономичного хранения, резервных копий или датасетов для обучения ИИ.
Основными драйверами спроса на такие решения, подчеркнул представитель Yadro, остаются переход на российские инфраструктурные решения, повышение требований к защите данных и развитие геораспределенных и катастрофоустойчивых архитектур ЦОД. Весь рынок СХД Yadro оценили в 80 млрд руб. за 2025 год, а за первое полугодие 2026 года — в 28 млрд руб.
Главной задачей СХД объектного типа является хранение больших неструктурированных данных: видеопотоков, контента и т. д., объясняет ведущий инженер-программист НОЦ ФНС России и МГТУ им. Н. Э. Баумана Николай Калуцкий. Такое решение дешевле, чем блочные и файловые СХД, за счет чего и выгодны для инфраструктуры.