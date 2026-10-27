Рынок систем хранения данных объектного типа достиг 10 млрд рублей

Основными драйверами спроса на такие решения, подчеркнул представитель Yadro, остаются переход на российские инфраструктурные решения, повышение требований к защите данных и развитие геораспределенных и катастрофоустойчивых архитектур ЦОД. Весь рынок СХД Yadro оценили в 80 млрд руб. за 2025 год, а за первое полугодие 2026 года — в 28 млрд руб.