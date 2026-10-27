Снос дома в Волгограде обернулся для компании из Татарстана внесением в РНП
Арбитражный суд Поволжского округа отказал ООО «Группа компаний „Интэкс“» в отмене решения УФАС по Волгоградской области о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков. Ранее требования отклонили арбитраж региона и апелляция, сообщили в пресс-службе суда.
В мае 2025 года МКУ «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда» заключило с обществом контракт на снос аварийного дома на ул. Армавирской, 15а, за 5,97 млн руб. Работы нужно было завершить до 11 июля 2025 года. В их объем входили вывоз почти 2,4 тыс. тонн строительного мусора, его обработка и утилизация.
ООО «Группа компаний „Интэкс“» зарегистрировано в Казани в августе 2024 года. Фирма занимается разборкой и сносом зданий. С апреля 2026 года должность гендиректора занимает Рустем Сираев. В том же месяце он купил компанию у основателя Фарида Закирова. «Интэкс» за все время получил 10 госконтрактов на 49 млн руб. Выручка в 2025 году составила 88 млн руб., при этом фирма понесла чистые убытки в 317 тыс. руб. По состоянию на 1 октября 2026 года у ГК есть налоговая задолженность в 22,4 млн руб. 19 октября ФНС направила в суд иск о банкротстве «Интэкса», первое слушание запланировано на 3 декабря.
22 сентября 2025 года заказчик отказался от контракта. По его словам, подрядчик не подтвердил затраты на вывоз и утилизацию отходов на 969,3 тыс. руб., а вместо этого без согласия заказчика вывез материал и использовал его для засыпки дорог. 9 октября 2025 года УФАС внесло компанию в реестр на два года.
Представители компании объясняли в суде, что здание ранее горело, а испытания показали, что кирпичный лом относится к пятому классу опасности и не подлежит утилизации на полигоне. МКУ изменить условия контракта не согласилось. Суды указали, что ГК «Интэкс» не доказала невозможность исполнить контракт и не устранила нарушения даже после отказа заказчика. То, что значительная часть работ была выполнена, не стало основанием для отмены решения.
Кассация отметила, что, участвуя в расходовании бюджетных средств, общество должно проявлять большую осмотрительность. В результате цель закупки не достигнута.