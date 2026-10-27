Снос дома в Волгограде обернулся для компании из Татарстана внесением в РНП

ООО «Группа компаний „Интэкс“» зарегистрировано в Казани в августе 2024 года. Фирма занимается разборкой и сносом зданий. С апреля 2026 года должность гендиректора занимает Рустем Сираев. В том же месяце он купил компанию у основателя Фарида Закирова. «Интэкс» за все время получил 10 госконтрактов на 49 млн руб. Выручка в 2025 году составила 88 млн руб., при этом фирма понесла чистые убытки в 317 тыс. руб. По состоянию на 1 октября 2026 года у ГК есть налоговая задолженность в 22,4 млн руб. 19 октября ФНС направила в суд иск о банкротстве «Интэкса», первое слушание запланировано на 3 декабря.