Автопарк ростовского холдинга-банкрота выставили на торги за 33,3 млн рублей
ООО «Форте Авто ГМБХ», ростовское транспортное подразделение холдинга «Форте», выставило на электронный аукцион грузовые автомобили и полуприцепы. Начальная цена единственного лота составляет 33,33 млн руб. Торги пройдут 8 декабря на площадке «Фабрикант», следует из данных федерального ресурса банкротств.
Заявки принимают с 28 октября по 3 декабря. Покупатель должен оплатить имущество в течение пяти рабочих дней после подписания договора. Договор заключат после согласования с банком, говорится в извещении.
Площадка не раскрывает в кратком описании количество машин, марки и годы выпуска. Ранее сама компания сообщала, что возит грузы собственным парком: в нем были Mercedes-Benz Actros с тентованными полуприцепами и Isuzu с изотермическими фургонами. В 2023 году «Форте Авто» приобрела восемь тягачей KAMAZ NEO 2 с контейнеровозами, а в 2024-м — пять седельных тягачей SITRAK C7H. Компания специализировалась на перевозках грузов массой от 5 до 20 тонн. Эти сведения опубликованы в каталоге холдинга; извещение о торгах не подтверждает, что все перечисленные машины вошли в лот.
Продажа проходит на фоне банкротства компании. 17 июня 2026 года Арбитражный суд Ростовской области ввел в отношении «Форте Авто» процедуру наблюдения. Судебная запись о введении процедуры появилась в ЕГРЮЛ 1 июля. Кредитор — Сбербанк, который также добивался банкротства другой структуры группы, «Форте Тулз». Совокупные требования банка к двум компаниям составляли 7,6 млрд руб.
Банкротные дела затронули почти весь холдинг. В июне и июле суд ввел наблюдение в нескольких его торговых, производственных и логистических структурах. В октябре «Коммерсантъ» писал, что все дочерние компании «Форте Хоум» находятся в процедуре наблюдения, а к «Форте Климат» банки предъявили требования на 16,76 млрд руб. В основе кризиса холдинга, по сообщениям СМИ и материалам самой группы, лежали невыплаченные банковские долги и сбои платежей по цифровым финансовым активам. «Форте Хоум» объясняла дефолт по выпуску ЦФА на 500 млн руб. арестом счетов и активов летом 2025 года в рамках сочинского иска о возмещении ущерба муниципалитету. Холдинг оспаривал претензии и заявлял, что ограничения мешали работе.