Автопарк ростовского холдинга-банкрота выставили на торги за 33,3 млн рублей

Площадка не раскрывает в кратком описании количество машин, марки и годы выпуска. Ранее сама компания сообщала, что возит грузы собственным парком: в нем были Mercedes-Benz Actros с тентованными полуприцепами и Isuzu с изотермическими фургонами. В 2023 году «Форте Авто» приобрела восемь тягачей KAMAZ NEO 2 с контейнеровозами, а в 2024-м — пять седельных тягачей SITRAK C7H. Компания специализировалась на перевозках грузов массой от 5 до 20 тонн. Эти сведения опубликованы в каталоге холдинга; извещение о торгах не подтверждает, что все перечисленные машины вошли в лот.