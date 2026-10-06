Банк подал требования на 1,5 млрд рублей в деле о банкротстве «Форте Климат ГМБХ»

Арбитражный суд Ростовской области принял к рассмотрению требование Уралсиба о включении в реестр кредиторов ростовского импортера климатической техники ООО «Форте Климат ГМБХ» на сумму 1,58 млрд рублей. Определение суда опубликовано в картотеке инстанции.

Банк заявил задолженность в размере 1,58 млрд рублей, из которых 1,54 млрд рублей составляет основной долг, а 40,37 млн рублей — неустойка. Требования основаны на кредитных договорах и аккредитивах, открытых в июне 2024 года. Уралсиб претендует на включение в третью очередь реестра.

Согласно данным СПАРК-Интерфакс, группа «Форте Хоум ГмбХ» представляет собой вертикально-интегрированный холдинг (бенефициар — Александр Денисов). ООО «Форте Хоум ГМБХ» владеет долями квалифицированного большинства в ООО «Фотре Тулс ГМБХ», ООО «Форте климат ГМБХ» (оптовая торгвля бытовыми и электроприборами), ООО «БЦ Форте» (управление недвижимостью), ООО «Форте авто ГМБХ” (перевозки), ООО «Форте Лоджистикс» (склады). Все «дочки» находятся в процедуре наблюдения. В 2025 году материнская компания показала выручку в 26,82 млрд руб., зафиксировав при этом убыток по году на 5,6 млрд руб. Отдельно в группу компаний данного бенефициара входит ООО «Форте пром ГМБХ» и ООО «Форте пром стил ГМБХ» (производство радиаторов), волгоградское ООО «Форте ТПН ГМБХ» (производство стальных труб и профилей).

Заявление Уралсиба, поданное 14 июля через систему «Мой Арбитр», первоначально было оставлено без движения 20 июля из-за формальных недочетов, впоследствии устранённых банком.

Суд рассматривает заявление в упрощенном порядке — единолично, без судебного заседания и вызова сторон. Возражения и доказательства от заинтересованных лиц принимаются до 18 октября 2026 года, рассмотрение по существу запланировано не позднее 30 ноября 2026 года.

Дело о несостоятельности Форте Климат ГМБХ было инициировано АО ББР Банк. Определением от 29 июня 2026 года в отношении компании введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждён Юрий Мизенко (СРО ДЕЛО). Суд внес в третью очередь реестра 1 млрд руб. инициатора банкротства — «ББР Банка». Начали активно подавать аналогичные заявления и другие кредиторы. На данный момент суд принял к рассмотрению их требования почти на 26 млрд руб. Требования «ББР Банк» мотивированы неисполнением «Форте Хоум ГМБХ» обязательств по кредитному договору 2025 — в мае компания не смогла вернуть кредитной организации 1 млрд руб., ввиду чего банк обратился в суд.

Вместе с ним потребовал банкротства компании и «Московский кредитный банк». Суд принял к рассмотрению его требования на 6,8 млрд руб. Банк выявил сокращение на складах должника заложенных товарных остатков и попросил арестовать их. Но затем выяснилось, что сокращение не критично, и суд не стал принимать обеспечительные меры.

Тат Гаспарян