Зерновой терминал «Калининский» достраивают в Саратовской области

Сейчас рабочие закончили основные строительно-монтажные работы: смонтировали весовое оборудование, приемное отделение, транспортную галерею и узел железнодорожной погрузки. На данный момент устанавливают четыре силоса общей мощностью приемки и хранения 6 тыс. т. Инвестор запустил терминал в ноябре 2025 года, полный ввод запланирован на апрель—май 2027 года.