Зерновой терминал «Калининский» достраивают в Саратовской области
В Калининском районе Саратовской области завершается строительство зернового терминала «Калининский». Подробности сообщил министр инвестиционной политики региона Александр Марченко.
Проект подразумевает вложение 325 млн руб. Инвестором выступает ООО «Зерновой терминал „Калининский“» (ЗТК), зарегистрированное в 2023 году (Rusprofile). Равные доли компании принадлежат Андрею Теренину и Александру Глебову, директор — Валерий Катаржин.
Терминал предназначен для перевалки зерна с автомобильного на железнодорожный транспорт. По словам господина Марченко, это расширит логистические возможности аграриев и позволит создать 15 рабочих мест. Проект реализуется в 2021–2027 годах.
Сейчас рабочие закончили основные строительно-монтажные работы: смонтировали весовое оборудование, приемное отделение, транспортную галерею и узел железнодорожной погрузки. На данный момент устанавливают четыре силоса общей мощностью приемки и хранения 6 тыс. т. Инвестор запустил терминал в ноябре 2025 года, полный ввод запланирован на апрель—май 2027 года.
В 2026 году Калининский район подтвердил прошлогоднее лидерство по сбору зерна в регионе. Показатель минувшей кампании составил 332 тыс. т.