Премьер Дании раскритиковала лидеров Норвегии и Финляндии за разговор с Путиным

Лидеры Финляндии и Норвегии Александр Стубб и Юнас Гар Стёре провели телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, обсудив с ним украинский конфликт и вопросы безопасности в Европе. Редкий прямой контакт европейских политиков с российским лидером продемонстрировал их запрос на диалог, однако, похоже, не изменил общий курс стран ЕС на конфронтацию. Как заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, главы Финляндии и Норвегии не имели полномочий говорить от имени европейских союзников. Накануне разговора с Кремлем оборонная европейская группа пяти государств, объединяющая Францию, Великобританию, Италию, Германию и Польшу, на встрече в Париже назвала Россию самой острой угрозой евроатлантической безопасности.