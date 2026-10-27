Принадлежащие банкам компании обеспечили 30% от проданной МФО задолженности

Электронная торговая площадка Debex провела анализ структуры продаж долгов микрофинансовых организаций (МФО) в рамках цессии. Согласно ему, в третьем квартале существенно выросла доля продаж долгов банковских МФО. «Если по итогам девяти месяцев 2025 года на банковские "дочки" приходилось 9% продаж всех долгов МФО, то за январь—сентябрь 2026 года их доля достигла 20%, а в третьем квартале составила 30% при рекордном для сегмента квартальном объеме продаж в 4,73 млрд руб.»,— следует из аналитики Debex.