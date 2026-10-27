Принадлежащие банкам компании обеспечили 30% от проданной МФО задолженности
Электронная торговая площадка Debex провела анализ структуры продаж долгов микрофинансовых организаций (МФО) в рамках цессии. Согласно ему, в третьем квартале существенно выросла доля продаж долгов банковских МФО. «Если по итогам девяти месяцев 2025 года на банковские "дочки" приходилось 9% продаж всех долгов МФО, то за январь—сентябрь 2026 года их доля достигла 20%, а в третьем квартале составила 30% при рекордном для сегмента квартальном объеме продаж в 4,73 млрд руб.»,— следует из аналитики Debex.
Долги банковских «дочек» оказались дешевле, чем у рыночных МФО: свежие портфели (до полутора лет) дочерних компаний банков за девять месяцев подорожали с 17,7% до 19% от основной суммы задолженности, рыночные — с 19,2% до 22,4%, приводит данные гендиректор Debex Марат Брук. Качество выставляемой рыночными МФО просрочки в среднем выше, чем у банковских МФО, считает коммерческий директор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect (входит в финтех-группу «Свой») Татьяна Волегова.
«Так, например, это касается, DPD (среднего срока просрочки в днях) — одного из главных параметров в оценке портфеля. Чаще рыночные МФО продают более "молодые" портфели: по отдельным лотам разница может достигать 20–30%,— приводит данные она.— Это один из ключевых факторов, которые определяют значительный спред к цене выставляемых лотов».