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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

Самолет повредил стойку шасси в аэропорту Краснодара

Краснодарская транспортная прокуратура организовала проверку после обнаружения неисправности левой стойки шасси самолета, выполнявшего рейс из Внуково в Краснодар. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.

Василий Шитов / Коммерсантъ

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Неисправность выявили 27 октября при осмотре воздушного судна. Надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства о безопасности полетов, а также контролирует соблюдение прав пассажиров в международном аэропорту Краснодара.
При наличии оснований прокуратура рассмотрит вопрос о принятии мер реагирования.
Валерий Климов