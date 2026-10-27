Самолет повредил стойку шасси в аэропорту Краснодара
Краснодарская транспортная прокуратура организовала проверку после обнаружения неисправности левой стойки шасси самолета, выполнявшего рейс из Внуково в Краснодар. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.
Неисправность выявили 27 октября при осмотре воздушного судна. Надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства о безопасности полетов, а также контролирует соблюдение прав пассажиров в международном аэропорту Краснодара.
При наличии оснований прокуратура рассмотрит вопрос о принятии мер реагирования.