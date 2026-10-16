Азербайджанская SOCAR предложила возобновить закупки газа у «Газпрома»
Азербайджан готов возобновить закупки российского газа у российского «Газпрома», сообщил вице-президент азербайджанской госкомпании SOCAR Эльшад Насиров. Он напомнил, что SOCAR «сначала покупала газ у "Газпрома", потом поставляла газ "Газпрому"».
«Сейчас опять хотим покупать газ», — сказал господин Насиров (цитата по ТАСС). Он добавил, что данных по возможному объему закупок пока нет: «Это просто констатация факта того, что мы и покупаем, и продаем газ. Конкретных планов нет».
По словам господина Насирова, для поставок российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Азербайджана можно использовать нефтепровод Баку — Новороссийск.