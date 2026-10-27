В Крыму завершили проект по строительству оптоволоконных линий по технологии PON
В Крыму и Севастополе группа компаний «Миранда-медиа» (федеральный оператор цифровых услуг «Миранда») завершила инфраструктурный проект по строительству волоконно-оптических линий связи по технологии PON в 2026 году. Как сообщает пресс-служба оператора, он охватил 117 населенных пунктов, обеспечив возможность подключения к интернету для 140 тыс. жителей отдаленных сел, поселков и городов.
Как отметил директор по технической инфраструктуре заместитель гендиректора «Миранды» Юрий Руденко, сегодня интернет в Крыму — это не роскошь, а базовый ресурс для развития экономики и социальной сферы.
Среди населенных пунктов, где проложена новая сеть, как крупные поселковые агломерации в Нижнегорском, Красногвардейском, Черноморском и Советском районах, в том числе пгт Нижнегорский, пгт Красногвардейское, пгт Черноморское, пгт Советский, так и небольшие села Джанкойского района, где ранее доступ к качественному интернету был ограничен. Речь идет о селах Озерное, Армейское, Болотное и других.
Технология PON (технология построения пассивных оптических сетей — ред.), использованная при строительстве, позволяет довести оптоволокно непосредственно до дома или квартиры абонента, отмечают в пресс-службе оператора. Кроме того, для работы сети на линии не требуется дополнительное питание при отключении электричества. Достаточно заряженного ноутбука и пауэрбанка для роутера.