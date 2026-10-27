В Крыму завершили проект по строительству оптоволоконных линий по технологии PON

Среди населенных пунктов, где проложена новая сеть, как крупные поселковые агломерации в Нижнегорском, Красногвардейском, Черноморском и Советском районах, в том числе пгт Нижнегорский, пгт Красногвардейское, пгт Черноморское, пгт Советский, так и небольшие села Джанкойского района, где ранее доступ к качественному интернету был ограничен. Речь идет о селах Озерное, Армейское, Болотное и других.