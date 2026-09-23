РАО потребовало от организаторов премии КАРДО 1,22 млн рублей за Eminem и The Hatters

Арбитражный суд Ставропольского края принял к производству иск Российского авторского общества (РАО) к Общероссийской общественной организации уличной культуры и спорта «УЛИЦЫ РОССИИ». Сумма претензий составляет 1,22 млн рублей. Об этом сообщается в определении суда.

Иск связан с нарушением исключительных прав авторов музыкальных произведений на фестивале-конкурсе КАРДО в Ставрополе. Согласно материалам дела, в список композиций, права на которые были нарушены, вошли 60 треков. Среди них — хиты Without Me (Eminem), Gangsta's Paradise (Coolio), Lose Yourself (Eminem), произведения групп The Beatles, Daddy Yankee, Lil Jon, а также российских исполнителей: «Любэ» («Конь»), «Король и Шут», «Звери» («Районы-кварталы»), «Руки Вверх!», «Ляпис Трубецкой», The Hatters («Танцы», «Сильная женщина»). Кроме того, претензии касаются песен Татьяны Булановой, Надежды Кадышевой, Татьяны Куртуковой, Slame, AYRYS, Niman и Lizzo. По каждому произведению РАО просит взыскать компенсацию в размере 20 тысяч рублей.

Судья определением от 14 сентября возбудил производство по делу. Предварительное судебное заседание назначено на 15 октября 2026 года.

В порядке подготовки материалов к рассмотрению истцу предписано представить суду копию договора о взаимном представительстве интересов с международной конфедерацией обществ авторов CISAC, а также договор с норвежским обществом NCB. Ответчику необходимо направить письменный отзыв на исковое заявление с документальным обоснованием своей позиции заблаговременно до заседания.

Стоит отметить, что часть упомянутых в иске исполнителей сами выступали на сцене гранд-финала КАРДО. Как следует из программы прошлых лет, хедлайнерами фестиваля становились группы The Hatters, Niman и Slame, чьи композиции теперь стали поводом для судебного разбирательства. Организация «УЛИЦЫ РОССИИ» занимается проведением чемпионатов по брейк-дансу, скейтбордингу и другим видам уличного спорта, где фоновая музыка является неотъемлемой частью мероприятий.

В начале 2026 года организаторы фестиваля КАРДО анонсировали его проведение в краевой столице и назвали даты. Однако вскоре был задержан генеральный директор мероприятия Валентин Работенко. По версии следствия, он вместе с пособниками похитил более 4 миллионов рублей из гранта, выделенного региональным бюджетом на проведение фестиваля.

Позднее в отношении Работенко возбудили второе уголовное дело. В рамках него следователи установили еще одного фигуранта — главного бухгалтера КАРДО.

Тат Гаспарян