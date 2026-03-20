Музыку берут под контроль

Владельцы заведений и торговых центров стали активнее использовать сервисы для подбора фоновой музыки. Причина — в резком повышении штрафов за проигрывание песен без специальной лицензии, поделились с “Ъ FM” предприниматели. Чем сейчас заменяют радио и собственные плейлисты?

Контролируют публичное воспроизведение композиций Российское авторское общество (РАО) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС). В феврале 2025-го впервые за шесть лет организации подняли тарифы на использование музыки для бизнесменов. К концу года, по словам предпринимателей, кратно увеличилось число проверок от регуляторов под видом обычных покупателей. Хотя в пресс-службе РАО сообщали “Ъ FM”, что общее количество проверок год к году не меняется. В месяц проходит около 600 инспекций по всей России.

А с 2026-го в два раза увеличился размер максимального штрафа. Если раньше наказание доходило до 5 млн руб., то сейчас — до 10 млн руб., пояснил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин:

«С начала года вырос лимит именно от правообладателей. Если что-то такое находится, есть риск спора. И владельцы ресторанов, салонов, торговых центров, увидев это, стали обращаться к сервисам музыки, которые предлагают за относительно небольшую плату проигрывать фоновую музыку уже с авторскими правами. Не шлягеры, известные хиты, а треки малоизвестных композиторов. Сейчас эта практика все более и более популярна».

Размер штрафа зависит от масштаба нарушения и размера бизнеса. Чтобы обезопасить себя, некоторые предприниматели и вовсе отказываются от фоновой музыки. Но чаще всего действительно оформляют подписку на онлайн-сервис, поделился владелец салона красоты «Феникс» Дмитрий Орлов:

«Мы платим за музыку для бизнеса одному небезызвестному поисковику. Через умную колонку у нас это проигрывается, и никаких проблем не возникало. Я ни от одного коллеги по бизнесу не слышал о подобных штрафах. Возможно, это практикуется в крупных сетях.

Что касается небольших салонов, как у меня, таких проблем не возникало. И чтобы кто-то приходил с проверкой, мы не замечали. Хотя это будет неочевидным, потому что подобные инспекторы приходят под видом обычных клиентов».

Альтернатива — использование радио или телевизора с музыкальными каналами — не всегда полезна. Зачастую композиции, которые там звучат, не соответствуют настрою многих заведений, говорят собеседники “Ъ FM”. В таком случае специальные плейлисты от музыкальных сервисов, в которых есть несколько десятков тематических подборок разных жанров, очень выручают, рассказал основатель сети кофеен «Бабушка Бобра» Иван Игонин:

«В наших кофейнях играет классическая музыка, почти всем гостям эта подборка нравится. Мы заключили договор с компанией, которая предоставляет права на использование этих треков. В личном кабинете на сайте можно самому подобрать композиции или готовую подборку, и дальше этим пользоваться.

Периодически сотрудники РАО и ВОИС проводят проверку без предупреждения, наблюдают, что воспроизводится. Если выявляют какие-то нарушения, то выносят или предупреждение, или штраф».

Если владельцы ресторанов, магазинов, торговых центров и прочих заведений заключили договоры с РАО и ВОИС, то обязаны платить отчисления за лицензионную музыку. Например, для кафе площадью 100 кв. м это обойдется в сумму порядка 8 тыс. руб. в месяц. А если в заведении проходят живые выступления, придется доплатить. На этом фоне средняя стоимость подписки на «безопасные» композиции — примерно в 2 тыс. руб. — кажется самым логичным выбором. Тем более посетители вряд ли заметят подвох.

Ангелина Зотина, Владислав Викторов