Четыре туристских центра Ярославской области получили награды
Четыре туристско-информационных центра (ТИЦ) Ярославской области получили федеральные награды. Итоги всероссийского конкурса «Лучший ТИЦ — 2026» подвели в Екатеринбурге, сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Макс».
Туристско-информационный центр Ярославля вошел в десятку лучших в стране. ТИЦ Рыбинска получил специальный диплом за интеграцию туристических продуктов в городскую среду, а центр Мышкина — за лучший комплексный туристический продукт малого города.
Ранее туристско-информационный центр Углича занял первое место в номинации «ТИЦ муниципального значения» премии «Туристические города».