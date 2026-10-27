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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Ярославль

Четыре туристских центра Ярославской области получили награды

Четыре туристско-информационных центра (ТИЦ) Ярославской области получили федеральные награды. Итоги всероссийского конкурса «Лучший ТИЦ — 2026» подвели в Екатеринбурге, сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Макс».

Михаил Евраев, «Макс»

Туристско-информационный центр Ярославля вошел в десятку лучших в стране. ТИЦ Рыбинска получил специальный диплом за интеграцию туристических продуктов в городскую среду, а центр Мышкина — за лучший комплексный туристический продукт малого города.
Ранее туристско-информационный центр Углича занял первое место в номинации «ТИЦ муниципального значения» премии «Туристические города».
Виктория Самко