ФК «Челябинск» расстался с главным тренером команды Романом Пилипчуком

58-летний Пилипчук возглавил челябинский клуб в апреле 2024 года, когда команда играла в первенстве Второй лиги. Под руководством Пилипчука клуб вышел в Первую лигу чемпионата России по футболу, и в прошлом сезоне завоевал 10-е место. До этого самым ярким эпизодом в карьере господина Пилипчука была работа ассистентом главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры, вместе с которым господин Пилипчук завоевал золото Премьер-лиги.