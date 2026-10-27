ФК «Челябинск» расстался с главным тренером команды Романом Пилипчуком
Последней каплей стало очередной домашнее поражение команды
Футбольный клуб «Челябинск» объявил о расторжении соглашения с главным тренером команды Романом Пилипчуком. Сообщение о расторжении контракта по обоюдному согласию появилось в социальных сетях команды, информацию в разговоре с корреспондентом «Ъ-Южный Урал» подтвердил гендиректор клуба Иван Савин. Вместе с главным тренером команду покидают его помощники Дмитрий Мичков и Иван Пилипчук.
58-летний Пилипчук возглавил челябинский клуб в апреле 2024 года, когда команда играла в первенстве Второй лиги. Под руководством Пилипчука клуб вышел в Первую лигу чемпионата России по футболу, и в прошлом сезоне завоевал 10-е место. До этого самым ярким эпизодом в карьере господина Пилипчука была работа ассистентом главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры, вместе с которым господин Пилипчук завоевал золото Премьер-лиги.
В нынешнем сезоне ФК «Челябинск» выступает менее удачно. После 15-го тура команда набрала 15 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги, опережая зону вылета лишь на два очка. В последнем матче под руководством Романа Пилипчука ФК «Челябинск» на своем поле уступил футбольному клубу «Урал» со счетом 1:3, причем решающим стал гол, который со штрафного удара забил вратарь гостей Александр Селихов.
По информации «Ъ-Южный Урал», следующим главным тренером ФК «Челябинск» может стать Алексей Мелешин, бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России, в последнее время тренировавший молодежные команды «Спартака».