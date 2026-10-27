С начала года прибыль акционеров НМТП по МСФО снизилась почти на 10%

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Новороссийского морского торгового порта (НМТП), по итогам января—сентября 2026 года сократилась на 9,9% год к году, до 28,2 млрд руб. Это следует из отчетности компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).