С начала года прибыль акционеров НМТП по МСФО снизилась почти на 10%
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Новороссийского морского торгового порта (НМТП), по итогам января—сентября 2026 года сократилась на 9,9% год к году, до 28,2 млрд руб. Это следует из отчетности компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Выручка портового оператора за девять месяцев уменьшилась на 8,3%, до 51,6 млрд руб. Прибыль до налогообложения снизилась на 13,7%, до 36 млрд руб., операционная прибыль — на 21,6%, до 28,3 млрд руб.
НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. Контрольный пакет компании, составляющий 62%, принадлежит «Транснефти».