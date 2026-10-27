Аэропорт Геленджика запустил первый в стране сервис для общения пассажиров
Аэропорт Геленджика стал первым в России, где запустили коммуникационный сервис для пассажиров, застрявших в терминале из-за ограничений на полеты. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.
Сервис работает как интерактивная платформа: в режиме реального времени пассажиры и гости аэропорта могут знакомиться, обмениваться контактами и общаться друг с другом. Общение идет в тематических разделах: путешествия, технологии, бизнес и работа, знакомства, спорт, искусство и культура, языки, семья и дети.
Исполнительный директор ООО «Аэропорт Геленджик» Сергей Дяйкин заявил, что в этом году пассажиры сталкиваются с частными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов, связанными с обеспечением безопасности полетов. Это влияет на планы и вызывает стресс. Новая платформа, по его словам, помогает снизить беспокойство, найти близких по интересам людей и побеседовать с попутчиками.
Услуга бесплатна для всех гостей аэропорта. Сервис работает на защищенном соединении и не требует сложной регистрации. Чтобы подключиться, нужно навести камеру смартфона на информационный флаер, который выдают на стойке регистрации, или на QR-коды в терминале — в местах для сидения, бизнес-зале, магазинах и точках питания.