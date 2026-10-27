Аэропорт Геленджика запустил первый в стране сервис для общения пассажиров

Исполнительный директор ООО «Аэропорт Геленджик» Сергей Дяйкин заявил, что в этом году пассажиры сталкиваются с частными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов, связанными с обеспечением безопасности полетов. Это влияет на планы и вызывает стресс. Новая платформа, по его словам, помогает снизить беспокойство, найти близких по интересам людей и побеседовать с попутчиками.