Илью Ремесло услышали в СКР

В Санкт-Петербурге задержали блогера и юриста Илью Ремесло. Ему вменяют в вину распространение недостоверной информации о действиях вооруженных сил РФ. После обыска фигуранта отправили в Москву, где ему собираются предъявить обвинение и избрать меру пресечения. За фейки господину Ремесло грозит до десяти лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Илья Ремеслов

Фото: @remeslaw Блогер Илья Ремеслов

Фото: @remeslaw

Сотрудники СКР и ФСБ утром 17 июля явились в петербургскую квартиру блогера и юриста Ильи Ремесло. Они провели обыск в рамках уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил России по мотиву политической ненависти (ч. 2. ст. 207.3 УК РФ). Самого господина Ремесло задержали и отправили в Москву для проведения следственных действий, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин. Меру пресечения определит Басманный районный суд.

Илья Ремесло родился в Нальчике в 1983 году. В 2005 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет. Наибольшую известность он получил в качестве критика деятельности российских оппозионеров, в частности Алексея Навального и его соратников. По заявлениям самого юриста, именно после его обращения в правоохранительные органы в отношении лидеров оппозиции возбуждали уголовные дела.

Расследованием занимается Главное следственное управление СКР, сообщил источник “Ъ”. За ложные сообщения об использовании российской армии по политическим мотивам предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. Уголовную ответственность за военные фейки ввели в России в марте 2022 года, вскоре после начала специальной военной операции. Какие именно высказывания блогера стали поводом для уголовного дела, не уточняется.

17 марта в своем Telegram-канале блогер неожиданно для своих подписчиков выпустил объемный текст с заголовком «Пять причин, по которым я перестал поддерживать Владимира Путина».

В сообщении господин Ремесло рассуждал об СВО, состоянии российской экономики, свободе интернета и СМИ. Пост прочитали более 650 тыс. пользователей. Заканчивался текст репликой «Да здравствует свобода, черт возьми!». Через час господин Ремесло записал видеообращение, в котором отверг предположения подписчиков о взломе его аккаунта и подтвердил свое авторство.

«Нет, меня не взломали, писал я все сам. То есть двух мнений тут быть не может. И я удивлен такой реакции бурной»,— рассказывал господин Ремесло.

Примерно через сутки после публикации за Ильей Ремесло, по его словам, приехали работники скорой помощи в сопровождении полицейских и доставили его в петербургскую психиатрическую больницу № 3 им. Скворцова-Степанова. Под наблюдением врачей он провел 30 дней. Причину, по которой он оказался в профильном учреждении, господин Ремесло не уточнял, однако после выхода из больницы писал в соцсетях, что «жесткая критика высших должностных лиц государства имеет свою цену». При этом от своих заявлений он не отказывался, отметив, что ему стоило использовать более взвешенные формулировки. Смену взглядов блогер объяснял «переменой обстановки в России» и «накопившимися вопросами» к органам госвласти.

Константин Леньков, Санкт-Петербург