Мэрия Уфы собирается взять в кредит 385 млн рублей
Деньги пойдут на покрытие дефицита бюджета
Администрация Уфы 6 ноября на аукционе выберет кредиторов, которые предоставят муниципалитету в общей сложности 385,2 млн руб. в кредит. Информация опубликована на сайте госзакупок.
Два займа по фиксированной ставке — 185,2 млн руб. и 200 млн руб. — мэрия использует для покрытия дефицита бюджета и погашения долгов. Кредитные договоры будут действовать до конца мая 2028 года.
Начальная стоимость первого аукциона — 45,8 млн руб., что составляет 24,7% от суммы займа. Второй аукцион администрация планирует провести с начальной ценой 49,5 млн руб.
На сегодня муниципальный долг Уфы составляет около 8,3 млрд руб. По коммерческим кредитам муниципалитет должен 1,1 млрд руб. Как сообщал «Ъ-Уфа», 28 октября горсовет планирует рассмотреть вопрос о двукратном увеличении дефицита городского бюджета.