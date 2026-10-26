Дефицит бюджета Уфы может превысить 3 млрд рублей

Траты на ЖКХ должны увеличиться на 180 млн руб. в основном за счет дополнительных ассигнований на расселение аварийного жилья. Более чем на 1 млрд руб. увеличатся расходы на образование. Наконец, на 458 млн руб. вырастут траты на социальную политику. При этом расходы на единовременную выплату военнослужащим-контрактникам сократятся с 1,3 млрд руб. до 331 млн руб., а на выплаты гражданам, содействующим подписанию контракту для участия в СВО составят ранее неучтенные 1,4 млрд руб.