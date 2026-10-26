Дефицит бюджета Уфы может превысить 3 млрд рублей
Депутаты горсовета Уфы на заседании 28 октября рассмотрят вопрос о внесении изменений в городской бюджет. Доходы должны увеличиться более чем на 1,4 млрд руб. — до 46,5 млрд руб., расходы — почти на 3 млрд руб., до 49,7 млрд руб. Таким образом, дефицит может вырасти с 1,6 млрд до 3,2 млрд руб.
Увеличению доходной части способствует рост безвозмездных поступлений из регионального бюджета до 21,6 млрд руб. Собственные доходы должны остаться на уровне около 25 млрд руб.
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность вырастут примерно на 60 млн руб. Более 500 млн руб. дополнительных расходов придется на поддержку экономики Уфы, в том числе 384 млн руб. — на дорожное хозяйство, 20 млн руб. — на транспорт, 100 млн руб. — на другие вопросы экономики.
Траты на ЖКХ должны увеличиться на 180 млн руб. в основном за счет дополнительных ассигнований на расселение аварийного жилья. Более чем на 1 млрд руб. увеличатся расходы на образование. Наконец, на 458 млн руб. вырастут траты на социальную политику. При этом расходы на единовременную выплату военнослужащим-контрактникам сократятся с 1,3 млрд руб. до 331 млн руб., а на выплаты гражданам, содействующим подписанию контракту для участия в СВО составят ранее неучтенные 1,4 млрд руб.
Пакет правок в бюджет станет третьим в этом году. Первые изменения внесены в марте, затем документ пересматривался в июне.