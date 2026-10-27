В Конгрессе США пригрозили тюремным сроком за покупку российского дизеля

Из обращения следует, что попытка закупить российский дизель нарушает закон, принятый Конгрессом еще в 2022 году. Для его отмены предусмотрены консультации с законодателями и выполнение нескольких условий со стороны России, однако этого не было сделано, считает конгрессмен.