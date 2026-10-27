В Конгрессе США пригрозили тюремным сроком за покупку российского дизеля
Член Палаты представителей США от Демократической партии Джейми Раскин предупредил компании о штрафах до $1 млн и тюремном сроке до 20 лет в случае импорта российского дизеля. Письмо было направлено Американскому институту нефти, Торговой палате США и Ассоциации производителей топлива и нефтехимической продукции.
Из обращения следует, что попытка закупить российский дизель нарушает закон, принятый Конгрессом еще в 2022 году. Для его отмены предусмотрены консультации с законодателями и выполнение нескольких условий со стороны России, однако этого не было сделано, считает конгрессмен.
«Те, кто решает действовать подобным образом, действуют на свой страх и риск и, несомненно, будут привлечены к ответственности по всей строгости закона, будь то при этой администрации или при следующей»,— отмечается в письме.
Соглашение об экспорте российского дизельного топлива на мировой и американский рынки предусматривает поставки более 300 тыс. т топлива в октябре, еще 500 тыс. т — в ноябре и 1 млн т — позднее. Американский Минфин выдал необходимую лицензию до 2027 года, а российское правительство частично сняло запрет на экспорт дизеля. Глава Минфина США Скотт Бессент назвал поставки российского дизеля законными. 23 октября Кремль сообщил, что поставки дизеля уже начались и будут продолжаться.
22 октября в Конгресс США внесли законопроект, который предусматривает отмену дизельной сделки. В нем также предлагается запретить министру финансов выдавать лицензии на продажу, поставку или разгрузку российских нефтепродуктов.