Директор Лувра Кристоф Лерибо рассказал о цене спасения главного музея Франции
Президент-директор Лувра Кристоф Лерибо признал, что музей страдает не только от удара по репутации, нанесенного прошлогодним ограблением. Предстоит одновременно решать три задачи: восстанавливать доверие к безопасности, ремонтировать стареющее здание и менять организацию пространства, чтобы принимать миллионы посетителей без ущерба для коллекций. Понадобятся годы и огромные деньги, но, как считает Лерибо, «привести Лувр в соответствие с современными требованиями не вопрос выбора, а необходимость».
После ограбления, когда из галереи Аполлона похитили сокровища французской короны, прежние представления о безопасности пришлось пересмотреть. Некоторые предметы из коллекции убрали в безопасное место. Музей вывез оставшиеся драгоценности короны, пока не будут подготовлены новые витрины. Под защиту отправили и другие ценные объекты — в том числе золотые украшения из отделов греческих, этрусских, римских и египетских древностей. Эти вынужденные меры по-своему также наносят ущерб музею, и Лерибо надеется, что это временное, а не окончательное решение.