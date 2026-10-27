Директор Лувра Кристоф Лерибо рассказал о цене спасения главного музея Франции

После ограбления, когда из галереи Аполлона похитили сокровища французской короны, прежние представления о безопасности пришлось пересмотреть. Некоторые предметы из коллекции убрали в безопасное место. Музей вывез оставшиеся драгоценности короны, пока не будут подготовлены новые витрины. Под защиту отправили и другие ценные объекты — в том числе золотые украшения из отделов греческих, этрусских, римских и египетских древностей. Эти вынужденные меры по-своему также наносят ущерб музею, и Лерибо надеется, что это временное, а не окончательное решение.