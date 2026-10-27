Преподаватель ЯГПУ победил в международном конкурсе краеведов
Преподаватель исторического факультета Ярославского государственного педагогического университета имени Ушинского Андрей Заварин стал победителем Международного конкурса краеведов, работающих с молодежью, 2026 года. В этом году на конкурс поступило более 500 заявок. Об этом сообщили в пресс-службе ЯГПУ.
Победу преподавателю принес проект «Краеведческое show», который он реализует с 2024 года. В рамках интерактивных занятий и просветительских игр школьники и студенты знакомятся с историей Ярославского края XVIII–XX веков. За время работы проект охватил более 10 тыс. школьников региона. В его реализации участвуют студенты ЯГПУ, которые разрабатывают и проводят занятия.
На церемонии награждения в Москве Андрей Заварин встретился с председателем Российского исторического общества Сергеем Нарышкиным. Тот поблагодарил преподавателя за работу с молодежью и попросил передать привет педагогам Ярославской области.
Конкурс проводят Российское историческое общество и фонд «История Отечества» при поддержке Вольного экономического общества России. В 2024 году Андрей Заварин был признан лучшим учителем истории России.