Преподаватель ЯГПУ победил в международном конкурсе краеведов

Победу преподавателю принес проект «Краеведческое show», который он реализует с 2024 года. В рамках интерактивных занятий и просветительских игр школьники и студенты знакомятся с историей Ярославского края XVIII–XX веков. За время работы проект охватил более 10 тыс. школьников региона. В его реализации участвуют студенты ЯГПУ, которые разрабатывают и проводят занятия.