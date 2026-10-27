Проблемы с логистикой в Черном море не повлияют на экспорт молока из РФ
Поставки молочной продукции из России через Черное море перенаправлены в другие порты, поэтому сложности с логистикой не отразятся на объемах экспорта по итогам 2026 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора «Союзмолока» Артема Белова.
По его словам, через Черноморский бассейн объем экспорта молочной продукции был небольшим. Часть поставок шла в основном в регионы Северной Африки, однако эти объемы оперативно перенаправили в другие порты. Альтернативным маршрутом стало северо-западное направление.
Артем Белов добавил, что отдельные производители продукции столкнулись со сложностями из-за необходимости получения субсидий, но ситуация остается управляемой.
«Сколько-либо значимо на объемы экспорта в этом году она вряд ли повлияет. В этом году на экспорт в страны дальнего зарубежья идут прежде всего биржевые товары. В целом доля таких стран у нас составляет порядка 15%», — добавил Артем Белов.