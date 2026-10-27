Проблемы с логистикой в Черном море не повлияют на экспорт молока из РФ

«Сколько-либо значимо на объемы экспорта в этом году она вряд ли повлияет. В этом году на экспорт в страны дальнего зарубежья идут прежде всего биржевые товары. В целом доля таких стран у нас составляет порядка 15%», — добавил Артем Белов.