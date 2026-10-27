Мэр троицу любит
Главой Магнитогорска в третий раз избран Сергей Бердников
Магнитогорское городское собрание депутатов (МГСД) 27 октября переизбрало Сергея Бердникова главой второго по величине города Челябинской области. За господина Бердникова единогласно проголосовали все 28 депутатов городского собрания. Полномочия нового градоначальника продлятся до октября 2031 года. Конкурентами действующего мэра были экс-депутат Госдумы Станислав Наумов, правозащитник и бывший депутат МГСД Евгений Гончаров и начальник отдела маркетинга ООО «Бокрист» Дмитрий Маврин.
Главу Магнитогорска, второго по величине города в Челябинской области, с 2014 года выбирают не жители муниципалитета, а депутаты городского собрания. Кандидатов отбирает специальная конкурсная комиссия, состоящая из депутатов МГСД и представителей региональных властей.
Городской парламент делегировал в комиссию председателя собрания Александра Морозова, а также Александра Довженко, Вадима Иванова и Сергея Короля. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер включил в комиссию своего заместителя Романа Воллерта, председателя законодательного собрания Челябинской области Олега Гербера, заместителя руководителя аппарата губернатора Алексея Зацепина и начальника управления государственной службы Татьяну Язовских.
Отбор претендентов проходил в два этапа. Сначала участники выполняли тестовое задание из 30 вопросов по Конституции РФ, федеральному и региональному законодательству, уставам области и города, нормам бюджетного кодекса и показателям социально-экономического развития Магнитогорска. На ответы отводилось 30 мин, пользоваться справочными материалами и гаджетами запрещалось. Затем каждый из кандидатов защищал программу развития города перед членами комиссии, которая в итоге допустила до парламентского голосования четверых: действующего мэра Сергея Бердникова, экс-депутата Госдумы Станислава Наумова, правозащитника и бывшего депутата МГСД Евгения Гончарова и начальника отдела маркетинга ООО «Бокрист» Дмитрия Маврина. Четверо других — директор спортклуба «Металлург-Магнитогорск» Олег Ежов, ведущий специалист ООО «Объединенная сервисная компания» Алексей Лангоф, предприниматель Сергей Литвинов, а также экс-депутат Челябинской городской думы Владимир Корнев — не прошли конкурс и не были допущены до процедуры выборов.
В финале кандидаты на пост главы города в формате 15-минутного выступления публично представляли свои программы депутатам МГСД. Общими темами для кандидатов стали развитие привлекательности города для молодежи, снижение оттока из города квалифицированных и молодых кадров, развитие общественных пространств и инфраструктуры, в том числе общественного транспорта. После этого кандидаты ответили на вопросы депутатов.
Выборы проходили в формате тайного голосования. Заполненные бюллетени опускались в опломбированный ящик для голосования, который после его завершения вскрыли представители счетной комиссии.
Неожиданностей не случилось. Все 28 голосов получил действующий градоначальник Сергей Бердников, возглавивший Магнитогорск уже в третий раз.
«Наша задача — реализовывать наказы жителей города. Цель — сделать наш город лучшим. Это сложно и не быстро, но это та цель, которая заставляет нас двигаться вперед и достигать вершин. Я уверен, что за следующие пять лет совместно с вами мы реализуем планы и сделаем даже чуть больше»,— сказал Сергей Бердников в своей речи после оглашения результатов голосования.
Магнитогорск с населением около 400 тыс. человек является вторым по величине городом Челябинской области и одним из крупнейших металлургических центров страны, градообразующим предприятием города является Магнитогорский металлургический комбинат.