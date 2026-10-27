Мэр троицу любит

Отбор претендентов проходил в два этапа. Сначала участники выполняли тестовое задание из 30 вопросов по Конституции РФ, федеральному и региональному законодательству, уставам области и города, нормам бюджетного кодекса и показателям социально-экономического развития Магнитогорска. На ответы отводилось 30 мин, пользоваться справочными материалами и гаджетами запрещалось. Затем каждый из кандидатов защищал программу развития города перед членами комиссии, которая в итоге допустила до парламентского голосования четверых: действующего мэра Сергея Бердникова, экс-депутата Госдумы Станислава Наумова, правозащитника и бывшего депутата МГСД Евгения Гончарова и начальника отдела маркетинга ООО «Бокрист» Дмитрия Маврина. Четверо других — директор спортклуба «Металлург-Магнитогорск» Олег Ежов, ведущий специалист ООО «Объединенная сервисная компания» Алексей Лангоф, предприниматель Сергей Литвинов, а также экс-депутат Челябинской городской думы Владимир Корнев — не прошли конкурс и не были допущены до процедуры выборов.