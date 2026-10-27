Кассация вернула на пересмотр дело об изъятии свиней фермера из Ревды

Проблема бродячих свиней беспокоит жителей Ревды с 2022 года. В марте 2024 года прокуратура обратилась в суд после многочисленных жалоб на животных, которые свободно перемещались по улицам города. В ходе проверок надзорное ведомство установило, что у владельца не было необходимых помещений и загонов для скота, а животные не проходили обязательные ветеринарные мероприятия.