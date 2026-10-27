Кассация вернула на пересмотр дело об изъятии свиней фермера из Ревды
Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) отменил решения нижестоящих судов об изъятии свиней у фермера Анатолия Луткова из Ревды. Дело направили на новое рассмотрение в Ревдинский городской суд, следует из картотеки суда.
«Определение Ревдинского городского суда Свердловской области от 25.11.2025 и апелляционное определение Свердловского областного суда от 04.03.2026 отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции»,— говорится в определении кассационного суда.
В настоящий момент дело вернулось в Ревдинский городской суд. Следующее заседание назначено на 11 ноября.
Проблема бродячих свиней беспокоит жителей Ревды с 2022 года. В марте 2024 года прокуратура обратилась в суд после многочисленных жалоб на животных, которые свободно перемещались по улицам города. В ходе проверок надзорное ведомство установило, что у владельца не было необходимых помещений и загонов для скота, а животные не проходили обязательные ветеринарные мероприятия.
В июне 2024 года суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал фермера устранить нарушения. Однако он не исполнил требования.
В августе 2025 года приставы обратились в суд с просьбой изменить порядок исполнения решения. В ноябре 2025 года суд разрешил изъять животных, бесконтрольно перемещавшихся по Ревде, и передать их на содержание в хозяйство другого фермера в селе Кленовское.
Отлов свиней планировали начать 12 января 2026 года, но его отложили, так как владелец животных обжаловал решение об их изъятии.