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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Приволжье

Обвиняемого в многоженстве мигранта задержали в Нижегородской области

Гражданина Узбекистана, обвиняемого в своей стране в многоженстве, задержали в муниципальном округе Бор Нижегородской области. В отношении 62-летнего задержанного в его стране возбуждено уголовное дело по ст. 126 Уголовного кодекса.

Евгений Разумный / Коммерсантъ

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По данным нижегородского ГУ МВД, иностранца задержали в деревне Золотово. В России он находится законно.
В Узбекистане задержанный был объявлен в международный розыск управлением внутренних дел Навоийской области. Он заочно арестован.
Фигуранта поместили в изолятор временного содержания, решается вопрос о его экстрадиции.
Галина Шамберина