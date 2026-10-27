Обвиняемого в многоженстве мигранта задержали в Нижегородской области
Гражданина Узбекистана, обвиняемого в своей стране в многоженстве, задержали в муниципальном округе Бор Нижегородской области. В отношении 62-летнего задержанного в его стране возбуждено уголовное дело по ст. 126 Уголовного кодекса.
По данным нижегородского ГУ МВД, иностранца задержали в деревне Золотово. В России он находится законно.
В Узбекистане задержанный был объявлен в международный розыск управлением внутренних дел Навоийской области. Он заочно арестован.
Фигуранта поместили в изолятор временного содержания, решается вопрос о его экстрадиции.