Уголовное дело Александра Буркова прекратили из-за отсутствия события
Как стало известно «Ъ-Урал», следователи прекратили уголовное дело, в котором фигурировал бывший губернатор Омской области, заместитель гендиректора Уралвагонзавода (УВЗ) Александр Бурков, в связи с отсутствием события преступления.
Уголовное дело по факту причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст.165 УК РФ) было возбуждено на основании заявлении московского бизнесмена Константина Комиссовского. Он утверждал, что ему нанесли ущерб на общую сумму более 1,5 млрд руб. при продаже в 2023 году земельного участка площадью около 640 тыс. кв. м в Чкаловском районе Екатеринбурга. Якобы при согласовании продажи с Александром Бурковым была обозначена одна стоимость, а при реализации договора — другая, значительно меньше. В УМВД по Екатеринбургу, которое занималось расследованием, тогда отказались его комментировать.
Адвокат господина Буркова Константин Фарберов пояснил «Ъ-Урал», что уголовное дело было возбуждено по факту преступления, а не в отношении конкретных лиц. Теперь, по его словам, оно прекращено именно из-за отсутствия события преступления.
«Следствием проведено тщательное расследование. Показания заявителя были проверены на так называемом полиграфе. В ходе исследования установлено, что Комиссовский в своих показаниях излагал следствию недостоверную информацию»,— сообщил господин Фарберов.
Он связал обращение заявителя в правоохранительные органы с так называемым в сложившейся юридической практике «эффектом Долиной». «Когда после совершения сделок и подписания соответствующих договоров прежние собственники пытаются через значительный промежуток времени вернуть ранее принадлежавшее им имущество из чужого добросовестного владения»,— подчеркнул Константин Фарберов.
По его словам, сделки с земельными участками, интересовавшие следователей, удостоверены нотариально и по ним уже произведены расчеты.
«Удивляет, что следствие рассматривает Александра Буркова как потенциального фигуранта уголовного дела лишь на основании показаний заявителя, не подкрепленных какими-либо объективными данными. Его подписи отсутствуют в каких-либо документах. И он не имеет ни юридического, ни фактического отношения к указанным сделкам»,— добавил адвокат.
Александр Бурков неоднократно избирался депутатом Свердловской областной думы и Госдумы. Входил в состав правительства Свердловской области, возглавлял совет движения «Май» и свердловское региональное отделение партии «Справедливая Россия». В 2017 году возглавил Омскую область, в 2023 году ушел в отставку с поста губернатора по собственному желанию. Занял должность заместителя гендиректора Уралвагонзавода по персоналу.