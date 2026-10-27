Уголовное дело Александра Буркова прекратили из-за отсутствия события

«Удивляет, что следствие рассматривает Александра Буркова как потенциального фигуранта уголовного дела лишь на основании показаний заявителя, не подкрепленных какими-либо объективными данными. Его подписи отсутствуют в каких-либо документах. И он не имеет ни юридического, ни фактического отношения к указанным сделкам»,— добавил адвокат.