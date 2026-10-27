Верховный суд Дагестана отправил мошенницу в колонию за хищение 400 млн рублей из Соцфонда

Согласно материалам следствия, криминальная деятельность велась на протяжении тринадцати лет — с 2010 по 2023 год. Злоумышленница участвовала в схеме по выводу денег из бюджета Отделения Социального фонда России по Республике Дагестан. Механизм хищения строился на заключении государственных контрактов аренды недвижимости по искусственно раздутым расценкам. Точная сумма похищенных средств составила 400 484 352 руб. 84 коп.