Верховный суд Дагестана отправил мошенницу в колонию за хищение 400 млн рублей из Соцфонда
Апелляционная инстанция республики пересмотрела приговор, вынесенный ранее Ленинским районным судом Махачкалы. Первоначально фигурантка получила три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, однако надзорное ведомство сочло такую меру несоразмерной масштабу преступления. Об этом сообщает официальный телеграм-канал объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Республики Дагестан.
Государственный обвинитель оспорил вердикт, настаивая на необходимости реального тюремного заключения. В протесте указывалось, что деяние совершалось в составе организованной группы, а причиненный государству ущерб превысил 400 млн руб.
Согласно материалам следствия, криминальная деятельность велась на протяжении тринадцати лет — с 2010 по 2023 год. Злоумышленница участвовала в схеме по выводу денег из бюджета Отделения Социального фонда России по Республике Дагестан. Механизм хищения строился на заключении государственных контрактов аренды недвижимости по искусственно раздутым расценкам. Точная сумма похищенных средств составила 400 484 352 руб. 84 коп.
Судебная коллегия, изучив доводы прокуратуры, согласилась с позицией обвинения. Было отмечено, что с учетом высокой общественной опасности, длительности противоправных действий и колоссального размера финансового урона, исправление подсудимой невозможно без изоляции от общества.
В итоге статья 73 УК РФ, допускающая условное осуждение, была исключена из приговора. Женщине предстоит провести три года в исправительной колонии общего режима. При этом решение в части гражданского иска осталось неизменным: осужденная обязана полностью компенсировать ущерб, нанесенный региональному отделению Социального фонда.
Постановление апелляционной инстанции вступило в силу немедленно, однако у стороны защиты сохраняется право обжаловать его в кассационном порядке.