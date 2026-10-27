В Петербурге наладят выпуск кроссоверов под брендом Votour
Холдинг «АГР» и китайская компания Defetoo готовят к выходу на российский рынок новый автомобильный бренд Votour. Производство автомобилей планируют организовать в Петербурге, следует из данных Государственной информационной системы промышленности Минпромторга. О запуске марки сообщила пресс-служба холдинга.
Первыми моделями станут кроссоверы V5 и V6 с двигателями объемом 1,5 и 1,6 л соответственно. Как ранее писал «Деловой Петербург», по техническим характеристикам эти автомобили соответствуют моделям Jetour Dashing. Старт сборки на мощностях «АГР» планировался на четвертый квартал 2026 года, однако точную дату запуска не называли.
Ранее предполагалось, что производство кроссоверов будет распределено между «АГР» и калининградским «Автотором», а вопрос о возможной концентрации выпуска на одной площадке стороны обсудят позднее. Вместе с организацией производства ожидается постепенное переименование автомобилей Jetour в Votour.
В Петербурге «АГР» развивает производство автомобилей на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Как сообщал «Ъ Северо-Запад», проектная мощность этой площадки составляет до 100 тыс. автомобилей в год. В рамках партнерства с Defetoo там также готовили производство машин под брендом Jeland.