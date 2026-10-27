В Петербурге наладят выпуск кроссоверов под брендом Votour

Ранее предполагалось, что производство кроссоверов будет распределено между «АГР» и калининградским «Автотором», а вопрос о возможной концентрации выпуска на одной площадке стороны обсудят позднее. Вместе с организацией производства ожидается постепенное переименование автомобилей Jetour в Votour.