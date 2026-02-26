Проект по созданию нового автозавода в Шушарах вышел на финальную стадию

Холдинг «АГР» и китайская компания Defetoo вывели на финальную стадию проект по созданию нового автозавода в Шушарах. Об этом сообщила пресс-служба российского предприятия. Партнеры уже завершили техническое перевооружение площадки, приобретенной в 2024 году. Работы стартовали в июне 2025-го с поставки первого контейнера с оборудованием. Всего завезли около 600 контейнеров с технологическими линиями.

Монтаж тяжелого оборудования уже закончен, сейчас на предприятии ведется пусконаладка перед запуском полного цикла производства. Весь процесс — от пустых корпусов без инфраструктуры до готового завода — занял менее восьми месяцев, что является уникальным сроком для автопрома. Мощность новой площадки составит до 100 тыс. автомобилей в год.

В «АГР» подчеркивают, что производственная архитектура выстроена с нуля по современным стандартам, с высокой степенью автоматизации. На территории уже построен собственный тест-трек, проведено благоустройство и обновлены дороги. На заводе будет налажен выпуск автомобилей под российским брендом JELAND.

Андрей Маркелов