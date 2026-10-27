Почти 4 млн туристов посетили Геленджик с начала года
Геленджик с начала года до середины октября посетили 3,78 млн человек. В первой половине октября в городе побывали 67,3 тыс. туристов. Средняя загрузка крупных санаторно-курортных предприятий составляет 72%, сообщил глава города Алексей Богодистов.
На октябрь забронировано 65,2% номерного фонда, на ноябрь — 52,3%. Власти курорта отмечают, что туристический сезон продолжается и осенью благодаря комфортной погоде и возможности купаться в море.
Дополнительный поток гостей ожидается в связи со спортивными мероприятиями. 2 ноября, в преддверии Дня народного единства, в Геленджике пройдет восхождение по терренкуру «Маркотх». Старт запланирован на 11:00. Для участников, желающих проверить скорость подъема, предусмотрены памятные награды. Организаторы рекомендуют прибыть заранее для регистрации.