Почти 4 млн туристов посетили Геленджик с начала года

Дополнительный поток гостей ожидается в связи со спортивными мероприятиями. 2 ноября, в преддверии Дня народного единства, в Геленджике пройдет восхождение по терренкуру «Маркотх». Старт запланирован на 11:00. Для участников, желающих проверить скорость подъема, предусмотрены памятные награды. Организаторы рекомендуют прибыть заранее для регистрации.