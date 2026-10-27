В Калининградской области задержали поляка, незаконно перешедшего границу
Гражданин Польши пересек российскую границу во время прогулки по побережью Балтийского моря на Куршской косе и был задержан российскими пограничниками. Об этом сообщила служба охраны государственной границы Литвы (VSAT), получившая информацию о задержании от российской стороны.
Инцидент произошел 25 октября. По данным литовского ведомства, мужчина шел по дюнам в районе пограничной заставы «Неринга», затем спустился к морю и направился в сторону России. Литовские пограничники предположили, что он проигнорировал предупреждающие знаки, обозначающие пограничную зону. Несмотря на направленный к месту происшествия патруль, мужчина успел пройти несколько сотен метров вдоль побережья и пересечь границу.
Сейчас VSAT выясняет обстоятельства произошедшего, чтобы решить вопрос о возбуждении дела о незаконном пересечении государственной границы. В ведомстве отметили, что подобные случаи на этом участке побережья происходят редко: последний переход из Литвы в Россию вдоль Балтийского моря фиксировали в 2018 году, а в обратном направлении — в 2017 году.