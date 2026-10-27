В Калининградской области задержали поляка, незаконно перешедшего границу

Сейчас VSAT выясняет обстоятельства произошедшего, чтобы решить вопрос о возбуждении дела о незаконном пересечении государственной границы. В ведомстве отметили, что подобные случаи на этом участке побережья происходят редко: последний переход из Литвы в Россию вдоль Балтийского моря фиксировали в 2018 году, а в обратном направлении — в 2017 году.