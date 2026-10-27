Более 1 тысячи семей в Севастополе получили региональный маткапитал
С начала года региональный материнский капитал получили более 1 тыс. севастопольских семей. Размер выплаты составляет 148,6 тыс. руб. Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Выплата регионального материнского капитала является частью национального проекта «Семья». Выделенные средства помогают семьям решать бытовые задачи.
По словам Михаила Развожаева, региональный маткапитал могут получить жительницы России, постоянно проживающие на территории Севастополя не менее одного года. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 2,5 прожиточных минимума на одного человека. Сумма рассчитывается для каждого конкретного случая.
Получить выплату также можно на второго ребенка, родившегося не ранее 1 января 2019 года. Обратиться за ней можно после того, как ребенку исполнится один год.