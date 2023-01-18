Fix Price открыла магазины в Монголии

Российская сеть Fix Price вышла на рынок Монголии и открыла два магазина в Улан-Баторе по франшизе. Товары будут доставляться в магазины франчайзинговыми партнерами и отправятся туда грузовиками из распределительного центра в Новосибирске, сообщили в пресс-службе компании.

Торговая площадь каждого нового магазина в Улан-Баторе составляет около 250 кв. м. Первый магазин находится на улице Москвы, 37, второй — на проспекте Ард Аюш, 36. Оба предлагают более 1,1 тыс. наименований товаров.

Монголия стала восьмой страной, где работают магазины Fix Price. Сейчас компания имеет в общей сложности 626 франчайзинговых магазинов в России, Белоруссии, Казахстане, Латвии, Грузии, Киргизии, Узбекистане и Монголии.

Дарья Эрозбек