Fix Price открылся в Сербии

Fix Price (MOEX: FIXP) Group начала работу в двух городах Сербии — в Белграде и Нови-Саде. Об этом сообщила пресс-служба компании. Всего ритейлер планирует открыть в Сербии 10 торговых точек.

Товары Fix Price будут также продаваться на одном из самых популярных интернет-сервисов доставки в Сербии — Glovo. В пресс-службе отметили, что в ассортименте будет представлено много товаров по цене 59 и 79 сербских динаров. На начальном этапе продукцию будут поставлять через действующую логистическую инфраструктуру компании.

«Мы рады представить Fix Price сербским покупателям и рассчитываем, что он станет частью их повседневной жизни. Впереди — развитие сети, расширение ассортимента и цифровых сервисов, а также тесное сотрудничество с локальными поставщиками и партнерами»,— сказал в комментарии «Ъ» CEO Fix Price Group PLC Дмитрий Кирсанов.

С 2025 года, по данным компании, в Белграде работает офис Fix Price Group. Согласно информации на сайте, первый магазин международной сети Fix Price был открыт в 2007 году. Сейчас компания работает в Казахстане, Белоруссии, Латвии, Узбекистане, Грузии, Киргизии и других странах.