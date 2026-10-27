Жителя Кубани будут судить за покушение на сбыт 4 кг наркотиков
Прокуратура Динского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного 39-летнего жителя Южно-Кубанского сельского поселения. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края.
«Мужчина вступил в сговор с неустановленным лицом, согласно распределенной ему роли совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств общим весом более 4 кг», — говорится в сообщении прокуратуры.
После этого на территории Динского района фигурант планировал сбывать наркотические средства зависимым лицам для получения прибыли. Однако задуманное он не смог довести до конца, так как его задержали сотрудники полиции. Уголовное дело передано в Динской районный суд.