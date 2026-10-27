Суд взыскал со свердловских властей 804 млн в пользу регоператора «Рифей»
Арбитражный суд Свердловской области полностью удовлетворил иск регоператора по вывозу отходов «Рифей» о взыскании 804 млн руб. с властей региона, следует из картотеки суда.
Полный текст решения суда пока не опубликован. В феврале в «Рифее» сообщили «Ъ-Урал», что власти не выплатили компании субсидии за 2025 год. Они должны были компенсировать разницу между затратами регоператора на оказание услуги по обращению с отходами и льготным тарифом для населения, установленным РЭК Свердловской области.
Первоначально компания требовала взыскать 826,3 млн руб. Как следует из материалов дела, впоследствии «Рифей» уточнил исковые требования, снизив сумму до 804 млн руб.
Ответчиками по делу выступали региональное министерство природных ресурсов и экологии, Региональная энергетическая комиссия (РЭК) и министерство финансов Свердловской области.
«Рифей» — региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Северной зоне Свердловской области. Ранее компания принадлежала АО «СУЭНКО», акции которого были обращены в доход государства.