«Рифей» подал иск к минприроды и РЭК Свердловской области на 826 млн рублей

Региональный оператор по обращению с мусором в 23 муниципалитетах Северной зоны Свердловской области «Рифей» подал иск в Арбитражный суд Среднего Урала к областному министерству природных ресурсов и экологии и к Региональной энергетической комиссии (РЭК) о взыскании 826,2 млн руб., следует из картотеки суда. В пресс-службе компании «Ъ-Урал» сообщили, что власти не выплатили субсидии за 2025 год.

«Субсидия компенсирует регоператору разрыв между обоснованными затратами компании на оказание коммунальной услуги и льготным тарифом, установленным для населения РЭК Свердловской области»,— пояснили в «Рифее». В департаменте информационной политики региона «Ъ-Урал» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию и порекомендовали направить официальный запрос.

Согласно картотеке суда, ближайшее заседание по делу состоится 25 марта.

Власти Свердловской области в 2018 году разделили Средний Урал на три административно-производственных объединения, в каждом из которых выбрали региональных оператор по обращению с отходами. Ответственной за уборку мусора в Восточной зоне (34 муниципалитета, включая Екатеринбург) в течение 12 лет за 15,2 млрд руб. стала «Спецавтобаза», в Северной зоне (23 муниципалитета, включая Нижний Тагил) на девять лет и семь месяцев за 12,2 млрд руб. — «Рифей», в Западной зоне (22 муниципалитета, включая Первоуральск) на девять лет и семь месяцев за 4,7 млрд руб. — ТБО «Экосервис».

С 2024 года свердловские регоператоры стали испытывать сложности в работе. В 22 муниципалитетах Западной зоны произошел мусорный коллапс, в связи с чем власти расторгли соглашение с ТБО «Экосервис» и назначили временным ответственным за уборку отходов на территории «Спецавтобазу». Позже, в ноябре 2025 года, в Западной зоне ее сменила созданная региональными властями компания «ЭкоПарк» («дочка» Корпорации развития Среднего Урала), с которой заключили контракт за 6,68 млрд руб. на вывоз отходов в течение 10 лет. В феврале 2026 года экс-директор и соучредитель ТБО «Экосервис» Анна Распопова получила три года принудительных работ из-за ее действий, которые привели к мусорному коллапсу.

В октябре 2025 года Ленинский районный суд Екатеринбурга по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства акции энергетической компании «СУЭНКО», которой принадлежит «Рифей». Тогда же было изъято и АО «Облкоммунэнерго». Как следует из картотеки Арбитражного суда Свердловской области, в декабре компания подала два иска к «Рифею» о взыскании 210,3 млн и 468,4 млн руб. Причина требований в документах не отражена.

По данным сервиса kartoteka.ru, директором «Рифея» с марта 2024 года является Артем Ткаченко. В том же году компания отчиталась о выручке в 3,1 млрд руб. Чистая прибыль «Рифея» тогда составила 635,6 млн руб.

Василий Алексеев