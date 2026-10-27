Суд обязал администрацию восстановить водоснабжение в поселке Веселовка на Кубани
Темрюкский районный суд рассмотрел гражданское дело об обязании администрации Новотаманского сельского поселения восстановить работоспособность водопроводной сети в поселке Веселовка. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Суд установил, что водопроводная сеть, протяженность которой составляет около 4 км, построенная в 2014 году для водоснабжения улиц Центральной, Скифской, Виноградной и Шоссейной, пришла в непригодное состояние из-за протечек. Эксперты выявили производственные дефекты труб, которые не соответствовали требованиям качества. В результате этого водопровод не работает и не обеспечивает жителей этих улиц централизованным водоснабжением.
Отмечается, что, несмотря на обращения граждан, администрация не приняла никаких мер по восстановлению водоснабжения и защите интересов муниципалитета в связи с использованием некачественных материалов.
Суд обязал администрацию Новотаманского сельского поселения восстановить работоспособность водопровода. Его необходимо отремонтировать, заменить трубы и связанные с ними участки. Решение в законную силу не вступило.