Суд обязал администрацию восстановить водоснабжение в поселке Веселовка на Кубани

Суд установил, что водопроводная сеть, протяженность которой составляет около 4 км, построенная в 2014 году для водоснабжения улиц Центральной, Скифской, Виноградной и Шоссейной, пришла в непригодное состояние из-за протечек. Эксперты выявили производственные дефекты труб, которые не соответствовали требованиям качества. В результате этого водопровод не работает и не обеспечивает жителей этих улиц централизованным водоснабжением.