Режим повышенной готовности из-за медведей ввели для всей Новосибирской области
Спад активности хищников ожидается во второй половине ноября
На территории всей Новосибирской области введен режим повышенной готовности из-за опасности нападений медведей. Соответствующее постановление правительство региона издало 27 октября.
«Главная цель режима — предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации и приведение всех сил и средств оперативного реагирования в готовность к возможному осложнению обстановки»,— говорится в сообщении пресс-службы правительства.
По данным министра природных ресурсов и экологии Евгения Шестернина, на сегодняшний день в области издано 52 приказа на отстрел 115 особей. Добыто уже 59 хищников. Снижение активности медведей прогнозируется во второй половине ноября.
Как писал «Ъ-Сибирь», ранее режим повышенной готовности вводился в отдельных районах и сельсоветах Новосибирской области.