Ольга Абрамова обсудила с Германом Грефом сотрудничество Удмуртии и Сбербанка
Среди совместных проектов — цифровизация здравоохранения и фестиваль Чайковского
Временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова встретилась в Москве с президентом — председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Стороны обсудили реализацию совместных проектов и перспективы дальнейшего сотрудничества, сообщила пресс-служба правительства республики.
По словам госпожи Абрамовой, Сбербанк участвует в проектах в сфере цифровизации здравоохранения и образования. В частности, в республике применяются портативные комплексы «Цифровой ФАП», позволяющие проводить медицинские обследования в отдаленных населенных пунктах. Также банк поддерживает развитие цифровых навыков у школьников и взрослых, в том числе через «Школу 21». ИИ-решения, по данным правительства, используются и в отдельных процессах правосудия.
Отдельно Ольга Абрамова поблагодарила Германа Грефа за поддержку фестиваля искусств «На Родине Петра Ильича Чайковского». В рамках мероприятий к 185-летию композитора в Ижевске представили две оперы, в том числе незавершенную «Мандрагору», которую восстановили и завершили при участии композитора Петра Дранги и с использованием нейросетей Сбера.
С 2025 года банк также поддерживает Детско-юношеский симфонический оркестр Удмуртии: музыканты получают стипендии, для коллектива приобрели инструменты и изготовили сценические костюмы.