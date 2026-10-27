Ольга Абрамова обсудила с Германом Грефом сотрудничество Удмуртии и Сбербанка

По словам госпожи Абрамовой, Сбербанк участвует в проектах в сфере цифровизации здравоохранения и образования. В частности, в республике применяются портативные комплексы «Цифровой ФАП», позволяющие проводить медицинские обследования в отдаленных населенных пунктах. Также банк поддерживает развитие цифровых навыков у школьников и взрослых, в том числе через «Школу 21». ИИ-решения, по данным правительства, используются и в отдельных процессах правосудия.