В Тамбове местный девелопер вложит еще 1,5 млрд в микрорайон Телецентр

В Тамбове группа компаний «СКЖ» («Строительная компания Жупиков», контролируется экс-депутатом Госдумы Александром Жупиковым) планирует инвестировать около 1,5 млрд руб. в строительство трех 10-этажных домов в составе жилого комплекса «Европейский II» на улице имени С.И. Савостьянова. Их параметры раскрыты в проектных декларациях.

Первый дом реализует ООО «Специализированный застройщик "СКЖ"», входящее в группу. Стоимость строительства оценивается в 670 млн руб. Объект относится к комфорт-классу и рассчитан на 161 квартиру. Общая жилая площадь составит 8,2 тыс. кв. м. Ввод в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2028 года. Вне придомовой территории предлагается 184 парковочных места.

Второй дом реализует входящее в периметр СКЖ ООО «СЗ "Максистрой"». Стоимость — 535 млн руб., класс недвижимости заявлен как типовой. В доме предусмотрено 170 квартир, жилая площадь составит 8,2 тыс. кв. м. Завершение строительства — до декабря 2027 года. Детские и спортивные площадки проектом также не предусмотрены, парковка отсутствует, вне придомовой территории — 111 мест для машин.

Третий 10-этажный дом «Максистрой» построит в классе комфорт. Он включает 120 квартир. Стоимость строительства составляет 428 млн руб., жилая площадь — 6,7 тыс. кв. м. Ввод объекта запланирован на июнь 2027 года. Детские и спортивные площадки также отсутствуют, предусмотрено 67 гостевых машино-мест на придомовой территории и еще 20 — за ее пределами.

Ни один из проектов не включает детских и спортивных площадок. Земля находится у господина Жупикова в аренде у министерства градостроительства и архитектуры Тамбовской области. Ее площадь под тремя участками равна более 20 тыс. кв. м. Застройка микрорайона Телецентр на севере Тамбова, включенного в состав города в 2015 году, ведется с 2018 года. С тех пор было введено, согласно данным ЕИСС, не менее десяти домов.

По данным Rusprofile, ООО «СЗ "Строительная компания Жупиков"» зарегистрировано в 2016 году и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. С апреля 2025 года генеральным директором компании является Владимир (Александрович) Жупиков. Собствеенник — Алексндр Жупиков. По итогам 2024 года выручка составила 115,8 млн руб. (-55% к 2023-му), чистая прибыль — 127,3 млн руб. (+579%) ООО «СЗ „Максистрой“» зарегистрировано в ноябре 2022 года в Тамбовской области и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Гендиректор — Дмитрий Еременко, который также владеет 100% уставного капитала. По итогам 2024 года выручка составила 11,9 млн руб., убыток — 6,8 млн руб. И хотя упоминаний о связи с господином Жупиковым нет в ЕГРЮЛ, ЕИСС включает это юрлицо в периметр его группы.

Семья Жупиковых связана с рядом многопрофильных активов. В частности, в 2024 году агрофирма «Жупиков» приступила к строительству семеноводческого комплекса и системы орошения опытных полей в Сосновском округе Тамбовской области за 835 млн руб.

Анна Швечикова