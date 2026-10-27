Бывший корпус ОмГПУ выставлен на торги почти за 100 млн рублей
ДОМ.РФ выставил на торги бывший учебный корпус Омского педагогического университета (ОмГПУ). Здание находится на ул. Романенко, 16.
Стартовая цена утверждена в размере 98,1 млн руб. Размер задатка составляет 9,8 млн руб., шаг аукциона — 981 тыс. руб., следует из карточки аукциона. Заявки на участие в торгах принимаются до 30 ноября.
Согласно документации, в состав лота входят здание 1967 года постройки на площади около 7,4 тыс. кв. м и земельный участок — 13,7 тыс. кв. м. При этом уточняется, что постройка находится в неудовлетворительном состоянии и требует капремонта.
До июля 2025 года корпус находился на балансе ОмГПУ. Затем его передали в собственность территориального управления Росимущества по Омской области.