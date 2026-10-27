Уральский институт кардиологии и «Клинику Сердца» оштрафовали почти на 15 млн

Уральский институт кардиологии был создан в 1976 году как кардиологический корпус при больнице скорой медицинской помощи в Свердловске (сейчас— Екатеринбург). В нем оказывают медицинскую помощь при острых и хронических заболеваниях сердечно-сосудистой системы. За почти 50 лет работы кардиоцентр пролечил 1,1 млн человек. На сегодня в учреждении работают свыше 400 сотрудников.