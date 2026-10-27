Уральский институт кардиологии и «Клинику Сердца» оштрафовали почти на 15 млн
Свердловское УФАС оштрафовало Уральский институт кардиологии и «Клинику сердца» на общую сумму более 14,8 млн руб. Ведомство установило, что организации заключили антиконкурентное соглашение при проведении торгов на оказание услуг трехмерной компьютерной томографии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии антимонопольного органа, соглашение обеспечило «Клинике сердца» необоснованные преимущества при участии в торгах. В результате компания получила доход в размере более 85 млн руб.
Уральский институт кардиологии был создан в 1976 году как кардиологический корпус при больнице скорой медицинской помощи в Свердловске (сейчас— Екатеринбург). В нем оказывают медицинскую помощь при острых и хронических заболеваниях сердечно-сосудистой системы. За почти 50 лет работы кардиоцентр пролечил 1,1 млн человек. На сегодня в учреждении работают свыше 400 сотрудников.
«Клиника сердца» была создана в 2010 году на базе Уральского института кардиологии. Компания специализируется на диагностике и лечении кардиологических и неврологических заболеваний, на профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний.
В качестве доказательств сговора УФАС указало на несколько обстоятельств. Во-первых, институт на протяжении более 15 лет не принимал достаточных мер для приобретения собственного томографа и организации КТ-исследований по тарифам обязательного медицинского страхования (ОМС). Во-вторых, после истечения срока договора аренды в 2013 году учреждение продолжило арендные отношения с компанией вопреки условиям договора.
Кроме того, по данным ведомства, условия аукционной документации фактически ограничивали круг потенциальных исполнителей. В частности, услуги требовалось оказывать на территории заказчика, а приступить к исполнению контракта — практически сразу после его заключения. Это, как считают в УФАС, исключало участие компаний, не располагавших необходимым оборудованием в учреждении.
Еще одним доказательством сговора стало использование коммерческих цен вместо тарифов ОМС. «Оказание услуг не по тарифам ОМС, а по коммерческим ценам, сформированным на основе предложений крупных московских медицинских центров. Это позволяло завышать начальную цену контрактов и получать экономическую выгоду»,— добавили в УФАС.
В результате за нарушение антимонопольного законодательства «Клинике сердца» назначили штраф в размере 5,27 млн руб., институту кардиологии — 9,58 млн руб. Оба штрафа были уплачены со скидкой 50% в установленный законом льготный период. Фактически компания перечислила 2,64 млн руб., а учреждение — 4,79 млн руб.
Институт кардиологии оспорил постановление УФАС в Арбитражном суде Свердловской области. Однако суд признал решение антимонопольного органа законным. Судебный акт вступил в законную силу, уточнили в ведомстве.
В феврале в Екатеринбурге возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении одного из руководителей Уральского института кардиологии. По версии следствия, он содействовал ООО «Клиника Сердца» в получении контрактов на проведение медицинских исследований.
В марте стало известно, что клиника покинет помещения института. Это произошло после смены руководства УИК и ухода с поста главного врача Яна Габинского, возглавлявшего учреждение с 1985 по 2025 год.
Ранее сообщалось, что «Клинику Сердца» приобрел владелец сети многопрофильных медицинских центров «Здоровье 365» Валерий Малышев.