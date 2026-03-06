«Клиника сердца» переедет из помещений Уральского института кардиологии

Представители Уральского института кардиологии (УИК) и компании «Клиника сердца» в Екатеринбурге обратились в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением об утверждении мирового соглашения по делу о расторжении договора аренды от февраля 2010 года. Как следует из картотеки суда, «Клиника сердца» взяла обязательства добровольно освободить помещения, находящиеся в государственной собственности Свердловской области, не позднее 23 апреля 2026 года. Суд определил соответствующее мировое соглашение утвердить и прекратить производство по делу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Уральского института кардиологии

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Здание Уральского института кардиологии

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Иск к «Клинике сердца» о расторжении договора аренды УИК направил в январе. Изменения во взаимодействии организаций произошло после отставки главного врача кардиоцентра Яна Габинского, который возглавлял учреждение в 1985-2025 годы. Позже прокуратура Ленинского района выявила, что с января 2023 года по декабрь 2025 года один из руководителей УИК действовал в интересах «Клиники сердца», формируя закупочную документацию таким образом, чтобы только она могла выиграть торги. В феврале в Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту хищения средств из регионального бюджета, связанного с незаконным заключением контрактов на оказание медицинских услуг.

Перед отставкой в октябре Ян Габинский заверил, что во взаимодействии УИК и «Клиники сердца» «нет противозаконных вещей». В юридическом отделе кардиоцентра «Ъ-Урал» тогда сообщили, что институт «отчитался за каждую копейку» во время проверки министерства финансов Свердловской области.

Уральский институт кардиологии был создан в 1976 году как кардиологический корпус при больнице скорой медицинской помощи в Свердловске (сейчас.— Екатеринбург). В нем оказывают медицинскую помощь при острых и хронических заболеваниях сердечно-сосудистой системы. За почти 50 лет работы кардиоцентр пролечил 1,1 млн человек. На сегодня в учреждении работают свыше 400 сотрудников. «Клиника сердца» была создана в 2010 году на базе Уральского института кардиологии. Компания специализируется на диагностике и лечении кардиологических и неврологических заболеваний, на профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Яна Габинского на посту главного врача УИК сменил анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории Андрей Лозовский. Он заявил, что намерен обновить всю материально-техническую базу учреждения к лету 2026 года. «Что не возьми, все нужно менять. Мы составили большие емкие списки, направили их в министерство, по части этих позиций уже случились подвижки, какие-то заявки уже в работе, что-то ожидает своей очереди»,— пояснил господин Лозовский в ноябре.

Василий Алексеев