ФАС выявила нарушение законодательства на 85,2 млн руб. в «Клинике сердца»

Свердловское УФАС нашла нарушения антимонопольного законодательства в рабое Уральского института кардиологии и ООО «Клиника сердца», сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным антимонопольной службы, действия заказчика и участника аукционов образовали антиконкурентное соглашение. Условия торгов были сформированы так, что на них не могли заявиться другие медицинские организции.

Это привело к тому, что у «Клиники сердца» возникли необоснованные преимущества при проведении торгов на оказание услуг по трехмерной компьютерной томографии. В результате компания получила доход в размере 85,2 млн рублей.

Заказчика и участника аукционов привлекут к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ (заключение соглашений, ограничивающих конкуренцию).

Ранее счета «Клиники сердца» арестовали в рамках иска АО «Корпорация "Атомстройкомплекс"», которое требует взыскать с медицинского учреждения около 76,5 млн руб. Компания указала, что клиника долгое время не погашает задолженность.

В феврале в отношении одного из руководителей Уральского института кардиологии возбудили дело о мошенничестве. Следствие утверждает, что он помогал ООО «Клиника сердца» выигрывать контракты на проведение медицинских исследований. Ущерб тогда оценили на сумму более 1 млн руб.

В марте стало известно, что «Клиника сердца» переезжает из помещений Уральского института кардиологии. Это произошло после того, как руководство института сменилось и пост главного врача покинул Ян Габинский, который находился там с 1985 года.

Анна Капустина