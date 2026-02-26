Из «Клиники сердца» достали дело

По факту хищений средств бюджета Свердловской области через государственный Уральский институт кардиологии возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, один из руководителей медучреждения в 2023-2025 годах помогал аффилированному ему ООО «Клиника сердца» выигрывать контракты на проведение медицинских исследований. Ущерб оценивается на сумму более 1 млн руб. Уральским институтом кардиологии с 1985 года руководил Ян Габинский, отправленный со скандалом в отставку в прошлом году.



О возбуждении уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по факту хищений средств областного бюджета на основании проверки деятельности ГБУ Свердловской области «Уральский институт кардиологии» (УИК) сообщила региональная прокуратура.

В частности, надзорный орган выявил, что с января 2023 года по декабрь 2025 года один из руководителей УИК, аффилированный с ООО «Клиника сердца», давал своим подчиненным незаконные указания по формированию цен по госконтрактам так, чтобы торги могла выиграть лишь указанная клиника.

Кроме этого, в документах аукционов было указание на место оказания услуг — непосредственно по адресу УИК, где у «Клиники сердца» находилось в аренде помещение на ул. 8 марта, д. 78а.

Таким образом, пациенты УИКа проходили медицинские обследования лишь в «Клинике сердца», поскольку другие медучреждения не могли выигрывать торги. Прокуратура выявила, что подобными схемами региональному бюджету, из которого оплачивались услуги «Клиники сердца», был причинен ущерб в размере более 1 млн руб. Фигурантов в уголовном деле пока нет.

Уральский институт кардиологии был создан в 1976 году как кардиологический корпус при больнице скорой медицинской помощи в Свердловске (сейчас Екатеринбург). В нем оказывают медицинскую помощь при острых и хронических заболеваниях сердечно-сосудистой системы. В штате более 400 сотрудников. С 1985 по 2025 год главным врачом УИК был почетный кардиолог России Ян Габинский.

ООО «Клиника сердца» было создано в 2010 году на базе Уральского института кардиологии. Специализируется на диагностике и лечении кардиологических и неврологических заболеваний, на профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний. По данным Kartoteka.ru, учредителем и директором является Людмила Долниковская.

Претензии деятельности УИК и «Клиники сердца» возникли и у Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В декабре прошлого года она возбудила антимонопольное дело из-за того, что организации «заключили соглашение, которое привело к ограничению конкуренции и созданию преимущественных условий для "Клиники сердца" при организации и проведении торгов в форме электронных аукционов». По данным УФАС по Свердловской области, «Клиника сердца» выиграла девять электронных аукционов на оказание услуг по проведению трехмерной компьютерной томографии на общую сумму 191,6 млн руб.

На момент проведения проверки ФАС в юридическом отделе кардиоцентра «Ъ-Урал» говорили, что институт «отчитался за каждую копейку» во время проверки министерства финансов Свердловской области.

Внимание надзорных органов к деятельности УИК возникло на фоне отставки Яна Габинского с должности главного врача института. Формальная причина заключалась в том, что у него истек предельный срок его работы в указанной должности (в октябре 2025 года ему исполнилось 73 года). Его увольнение вызвало общественный резонанс. Коллектив института написал письмо президенту Владимиру Путину, губернатору Свердловской области Денису Паслеру и заместителю губернатора — министру здравоохранения Татьяне Савиновой с просьбой отменить решение об отставке главврача. Ян Габинский просил, чтобы ему еще на один год продлили полномочия.

Впрочем, это не помогло. На должность главврача УИК был назначен анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории Андрей Лозовский.

Свердловский арбитражный суд сейчас рассматривает исковое заявление Уральского института кардиологии к компании «Клиника сердца» о расторжении договора аренды.

Получить комментарий Яна Габинского по факту возбуждения уголовного дела не удалось — его телефон отключен. Ранее, комментируя «Ъ-Урал» проверку ФАС, он говорил, что во взаимодействии УИК и «Клиники сердца» «нет противозаконных вещей».

Артем Путилов