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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Башкортостан

Стройотрядовское наше детство

В Башкирии назначили нового уполномоченного по правам ребенка
Основатель студенческих отрядов Башкирии Ирина Сухарева назначена региональным детским омбудсменом. Ее кандидатуру предложил глава Башкирии Радий Хабиров. В последние пять лет она была депутатом горсовета Уфы, а в сентябре переизбралась в состав нового созыва. Комментируя назначение, госпожа Сухарева заявила, что намерена «пахать» и использовать депутатский опыт, а также навыки взаимодействия с различными ведомствами.
Ирина Сухарева (справа) сменила Ольгу Панчихину на посту детского омбудсмена Башкири

Ирина Сухарева (справа) сменила Ольгу Панчихину на посту детского омбудсмена Башкири

Студенческие отряды Республики Башкортостан

26 октября Курултай Башкирии единогласно избрал 41-летнюю Ирину Сухареву на пост уполномоченного по правам ребенка в республике. Ее кандидатуру предложил глава Башкирии Радий Хабиров.
Ирина Сухарева является создателем нынешней версии движения студенческих отрядов в Башкирии. В 2015 году в Башкирском государственном университете появился первый штаб отрядов, который в дальнейшем объединил студенческие коллективы, в летний период подсобниками работающие на стройках (зачастую, в условиях Крайнего Севера), проводникам в поездах дальнего следования, вожатыми в детских лагерях, сервисными работниками на черноморских курортах, разнорабочими в фруктовых садах. До 2020 года госпожа Сухарева была руководителем регионального штаба движения, а теперь она является председателем правления республиканского отделения.
Также госпожа Сухарева руководила некоммерческой организацией «Многодеток».
В 2021 году Ирина Сухарева была избрана депутатом горсовета Уфы от партии «Единая Россия». На прошедших в сентябре выборах она сохранила мандат. В действующем созыве госпожа Сухарева является заместителем председателя постоянной комиссии по науке, образованию, культуре, социальной политике и здравоохранению.
В последний год Ирина Сухарева работала в структурах министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии: в июне 2025 года она стала исполняющим обязанности директора Учебного центра государственной службы занятости населения республики.
С сентября 2021 года уполномоченным по правам ребенка Башкирии являлась Ольга Панчихина — председатель региональной Общественной палаты пятого созыва. В отчетах о своей деятельности она, в частности, выделяла проблему несоблюдения прав детей на охрану здоровья. Например, нехватки жизненно необходимых лекарств и лекарств для детей с орфанными заболеваниями.
На прошедшем вчера заседании Курултая Башкирии, где решался вопрос о назначении нового детского омбудсмена, глава республики Радий Хабиров наградил Ольгу Панчихину орденом Григория Аксакова.
«Главное, над чем мы работали — охватить заботой каждого ребенка. Мы создали 56 подростковых пространств — бесплатные площадки в городах и самых отдаленных районах, где дети бесплатно участвуют в мастер-классах, настольных играх, ведут совместную деятельность, самостоятельно создавая форматы досуга. Сегодня у нас запускаются социальные театры для борьбы с буллингом и поддержки детей, оставшихся в одиночестве. Такие подростки теперь могут выражаться через сцену. Проект объединил уже 47 подростковых театральных коллективов со всей республики», — рассказала «Ъ» госпожа Панчихина.
Также она отметила, что Башкирия стала одним из 10 пилотных регионов, где реализуется проекта «Переправа» — площадка для работы с подростками, которые состоят на учете в комиссиях по делам и защите прав несовершеннолетних. Вскоре, по словам госпожи Панчихиной, в республике как и в других регионах будет создан Фонд защиты детей. «Его задачей будет помочь конкретным семьям в решении вопросов, которые местные власти или исполнительные органы не в силах решить из-за отсутствия ресурсов», — поделилась экс-уполномоченный.
Задачей нового уполномоченного, по словам Ольги Панчихиной, станет реализация стратегических направлений деятельности, представленных на федеральном уровне — правовое просвещение матерей и отцов, профилактика нарко-, алкозависимости у родителей, безопасность детства. «Важно бороться за каждого ребенка. Мы должны сохранять и воспитывать детей в этом непростом мире интернета, одиночества, давления, чтобы они видели в нас — взрослых — поддержку и помощь в развитии», — прокомментировала Ольга Панчихина.
«Мои планы — работать, пахать в полную мощь, — заявила «Ъ» Ирина Сухарева. — Придется глубоко вникать в юридические аспекты деятельности. Имея пятилетний стаж депутата горсовета Уфы, я часто работаю "в полях", а значит плотно работаю с семьями. У меня есть опыт работы, видение ситуации во всех категориях детей — дошкольников, школьников, студентов, детей участников СВО, детей с ограниченными возможностями здоровья. Также планирую выстраивать конструктивное и продуктивное межведомственное взаимодействие, в этом мне пригодятся опыт работы в структуре, подведомственной минтруда, и сотрудничества с министерством молодежной политики и министерством просвещения».
Идэль Гумеров
Главное. «Ъ–Уфа»