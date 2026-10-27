Стройотрядовское наше детство
В Башкирии назначили нового уполномоченного по правам ребенка
Основатель студенческих отрядов Башкирии Ирина Сухарева назначена региональным детским омбудсменом. Ее кандидатуру предложил глава Башкирии Радий Хабиров. В последние пять лет она была депутатом горсовета Уфы, а в сентябре переизбралась в состав нового созыва. Комментируя назначение, госпожа Сухарева заявила, что намерена «пахать» и использовать депутатский опыт, а также навыки взаимодействия с различными ведомствами.
26 октября Курултай Башкирии единогласно избрал 41-летнюю Ирину Сухареву на пост уполномоченного по правам ребенка в республике. Ее кандидатуру предложил глава Башкирии Радий Хабиров.
Ирина Сухарева является создателем нынешней версии движения студенческих отрядов в Башкирии. В 2015 году в Башкирском государственном университете появился первый штаб отрядов, который в дальнейшем объединил студенческие коллективы, в летний период подсобниками работающие на стройках (зачастую, в условиях Крайнего Севера), проводникам в поездах дальнего следования, вожатыми в детских лагерях, сервисными работниками на черноморских курортах, разнорабочими в фруктовых садах. До 2020 года госпожа Сухарева была руководителем регионального штаба движения, а теперь она является председателем правления республиканского отделения.
Также госпожа Сухарева руководила некоммерческой организацией «Многодеток».
В 2021 году Ирина Сухарева была избрана депутатом горсовета Уфы от партии «Единая Россия». На прошедших в сентябре выборах она сохранила мандат. В действующем созыве госпожа Сухарева является заместителем председателя постоянной комиссии по науке, образованию, культуре, социальной политике и здравоохранению.
В последний год Ирина Сухарева работала в структурах министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии: в июне 2025 года она стала исполняющим обязанности директора Учебного центра государственной службы занятости населения республики.
С сентября 2021 года уполномоченным по правам ребенка Башкирии являлась Ольга Панчихина — председатель региональной Общественной палаты пятого созыва. В отчетах о своей деятельности она, в частности, выделяла проблему несоблюдения прав детей на охрану здоровья. Например, нехватки жизненно необходимых лекарств и лекарств для детей с орфанными заболеваниями.
На прошедшем вчера заседании Курултая Башкирии, где решался вопрос о назначении нового детского омбудсмена, глава республики Радий Хабиров наградил Ольгу Панчихину орденом Григория Аксакова.
«Главное, над чем мы работали — охватить заботой каждого ребенка. Мы создали 56 подростковых пространств — бесплатные площадки в городах и самых отдаленных районах, где дети бесплатно участвуют в мастер-классах, настольных играх, ведут совместную деятельность, самостоятельно создавая форматы досуга. Сегодня у нас запускаются социальные театры для борьбы с буллингом и поддержки детей, оставшихся в одиночестве. Такие подростки теперь могут выражаться через сцену. Проект объединил уже 47 подростковых театральных коллективов со всей республики», — рассказала «Ъ» госпожа Панчихина.
Также она отметила, что Башкирия стала одним из 10 пилотных регионов, где реализуется проекта «Переправа» — площадка для работы с подростками, которые состоят на учете в комиссиях по делам и защите прав несовершеннолетних. Вскоре, по словам госпожи Панчихиной, в республике как и в других регионах будет создан Фонд защиты детей. «Его задачей будет помочь конкретным семьям в решении вопросов, которые местные власти или исполнительные органы не в силах решить из-за отсутствия ресурсов», — поделилась экс-уполномоченный.
Задачей нового уполномоченного, по словам Ольги Панчихиной, станет реализация стратегических направлений деятельности, представленных на федеральном уровне — правовое просвещение матерей и отцов, профилактика нарко-, алкозависимости у родителей, безопасность детства. «Важно бороться за каждого ребенка. Мы должны сохранять и воспитывать детей в этом непростом мире интернета, одиночества, давления, чтобы они видели в нас — взрослых — поддержку и помощь в развитии», — прокомментировала Ольга Панчихина.
«Мои планы — работать, пахать в полную мощь, — заявила «Ъ» Ирина Сухарева. — Придется глубоко вникать в юридические аспекты деятельности. Имея пятилетний стаж депутата горсовета Уфы, я часто работаю "в полях", а значит плотно работаю с семьями. У меня есть опыт работы, видение ситуации во всех категориях детей — дошкольников, школьников, студентов, детей участников СВО, детей с ограниченными возможностями здоровья. Также планирую выстраивать конструктивное и продуктивное межведомственное взаимодействие, в этом мне пригодятся опыт работы в структуре, подведомственной минтруда, и сотрудничества с министерством молодежной политики и министерством просвещения».