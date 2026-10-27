Стройотрядовское наше детство

Также она отметила, что Башкирия стала одним из 10 пилотных регионов, где реализуется проекта «Переправа» — площадка для работы с подростками, которые состоят на учете в комиссиях по делам и защите прав несовершеннолетних. Вскоре, по словам госпожи Панчихиной, в республике как и в других регионах будет создан Фонд защиты детей. «Его задачей будет помочь конкретным семьям в решении вопросов, которые местные власти или исполнительные органы не в силах решить из-за отсутствия ресурсов», — поделилась экс-уполномоченный.