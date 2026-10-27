В Ростове продолжается устранение порыва на крупном Октябрьском водоводе

Аварийно-восстановительные работы идут с участием бригады из семи человек и пяти единиц спецтехники. Предстоит заменить участок водовода протяжённостью 6 м и установить две соединительные муфты. Ремонт, по плану предприятия, завершится к 5:00, а к 8:00 подача воды вернется в штатный режим.