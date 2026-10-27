В Ростове продолжается устранение порыва на крупном Октябрьском водоводе
В Ростове-на-Дону продолжаются восстановительные работы на крупном Октябрьском водоводе после порыва. О ходе работ сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Благодаря переключению на резервные схемы водоснабжения коммунальщики ограничили зону отключения: без воды временно остались лишь садовые товарищества «Строитель», «Коммунар» и «Донподход», а также ЖК «Соловьиная роща». Потребители Военведа и Болгарстроя уже получают воду по другим линиям — система в этих сетях наполняется штатно.
Аварийно-восстановительные работы идут с участием бригады из семи человек и пяти единиц спецтехники. Предстоит заменить участок водовода протяжённостью 6 м и установить две соединительные муфты. Ремонт, по плану предприятия, завершится к 5:00, а к 8:00 подача воды вернется в штатный режим.
Вопросы соблюдения прав граждан, а также сроков устранения аварии на контроле прокуратуры. Ведомство инициировано проверку обстоятельств аварии.